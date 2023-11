easyJet com lucros de 525 MEuro no ano fiscal de 2023

Segundo os dados hoje divulgados pela easyJet, foram cumpridos os objetivos financeiros para o exercício fiscal de 2023, com números recorde em Portugal, com a disponibilidade de lugares a rondar os 10,8 milhões e as reservas os 9,8 milhões, considerados os melhores resultados de sempre.

Em Portugal, a companhia registou um aumento de 32% nas reservas de 2023 em comparação com o ano anterior e uma taxa de ocupação superior a 90% nos voos que partem dos aeroportos portugueses.

"Esta taxa de ocupação robusta é indicativa de uma forte presença no mercado, da fidelidade dos clientes e da aposta continua da easyJet na melhoria da experiência de passageiro", refere a transportadora.

A easyJet garante liderança na Madeira e o 2.º lugar nos principais aeroportos de Portugal continental: Porto, Lisboa e Faro.

Segundo a empresa, a quota de mercado atual é de 23% no Funchal, 38% no Porto Santo, 20% no Porto, 14% em Lisboa e 19% em Faro.

Para o próximo ano, a empresa perspetiva novos números recorde de oferta e procura, com um aumento de 4% de lugares e 6% de reservas, "demonstrando a popularidade da companhia aérea e a confiança dos consumidores, reflexo do forte investimento da companhia no mercado nacional", refere a nota hoje divulgada.

Com estes resultados em Portugal, a easyJet decidiu adicionar às 98 rotas já existentes dois novos destinos -- do Porto para Menorca, com início em 25 de junho de 2024, e do Funchal para Bordéus, com início em 6 de abril de 2024.

A empresa destaca ainda que o lucro da easyJet Holidays mais do que triplicou (+ 221%), gerando um lucro antes de imposto de 122 milhões de libras (140 MEuro).

As perspetivas para o ano fiscal de 2024 são positivas, com a easyJet Holidays a prever um crescimento superior a 35%, com os preços médios de venda a aumentarem.