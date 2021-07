EBA divulga na sexta-feira resultados dos testes de `stress` à banca

O exame deste ano submeteu as entidades bancárias a um cenário especialmente adverso a fim de poder avaliar a sua capacidade de resistir a um hipotético cenário de recessão prolongada.

Esta edição analisa 38 grandes bancos que representam cerca de 70% de todos os ativos da zona euro.

Quando começou a crise sanitária na Europa, em março de 2020, a EBA anunciou que adiava por um ano os testes de `stress` que deveriam ser publicados quatro meses depois, uma vez que a prioridade dos bancos nesse momento era enfrentar a crise.

A EBA, com sede em Paris, dirige todo este processo em conjunto com o Banco Central Europeu (BCE) e as autoridades nacionais de supervisão.

Os resultados globais dos bancos europeus envolvidos e os detalhes de cada entidade serão divulgados às 18:00 locais (17:00 em Lisboa), após o encerramento das bolsas na Europa.

A EBA explicou em janeiro passando que foram desenvolvidos como hipóteses dois cenários, um dos quais se baseia nas projeções que os bancos centrais tinham feito em dezembro de 2020.

O outro cenário procura avaliar as consequências de uma recessão continuada entre 2020 e 2023, ou seja, depois de um recuo de 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no ano passado, com a crise causada pela pandemia de covid-19, a descida prolongar-se-ia em 2021 (-1,5%), 2022 (-1,9%) e 2023 (-0,2%).

Paralelamente a esta queda acumulada da atividade de 3,6% entre 2021 e 2023, a taxa de desemprego aumentaria 4,7 pontos percentuais para 12,1% e o preço das ações desceria cerca de 50%.

Nesta ocasião, os resultados integrarão o impacto de possíveis medidas de apoio público para mitigar o efeito da pandemia, como garantias públicas.

Tudo isto servirá para avaliar as necessidades de capital de cada entidade no contexto do Processo de Análise e Avaliação pelo Supervisor.

Além desta avaliação, uma hora depois, o BCE apresentará os seus próprios testes de `stress` a outros 51 bancos de cuja supervisão é responsável e cujos nomes não foram divulgados, segundo a agência Efe.

O BCE previa inicialmente analisar 53 entidades, mas duas delas desapareceram como consequência de fusões no setor.