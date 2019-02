Economia alemã cresceu 1,4% em 2018

Lusa14 Fev, 2019, 10:13 | Economia

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha estagnou no quarto trimestre (0,0%) e evitou que a `locomotiva` europeia entrasse em recessão, depois do recuo de 0,2% registado no terceiro trimestre.

Os analistas falam de uma "recessão técnica" quando o PIB recua em dois trimestres consecutivos, o que na Alemanha ocorreu pela última vez entre o último trimestre de 2012 e o primeiro de 2013.

A estagnação do quarto trimestre confirma, segundo a Destatis, o contraste entre a segunda e a primeira parte do ano quando se tinha registado um crescimento de 0,4% no primeiro trimestre e 0,5% no segundo.

Na comparação homóloga registou-se uma desaceleração do crescimento. No quarto trimestre, em termos homólogos, o PIB cresceu 0,9%, depois de ter avançado 1,1% no terceiro, 2,3% no segundo e 1,4% no primeiro.

A desaceleração foi atribuída à debilidade da conjuntura mundial e às turbulências nas relações comerciais com os Estados Unidos, que afetaram as exportações.

A estes fatores juntam-se os problemas da indústria automóvel, um dos pilares fundamentais da economia alemã.

Um fator adicional foi a seca no verão, que dificultou o transporte fluvial de alguns bens dentro da Alemanha.

Do lado positivo, segundo a Destatis, registou-se um aumento nos investimentos em equipamento por parte das empresas.

O consumo privado aumentou ligeiramente, enquanto o gasto público teve uma clara recuperação.

2018 foi o nono ano consecutivo de crescimento para a economia alemã.

Contudo, para 2019 tanto os institutos de estudos económicos como as organizações internacionais e o Governo federal reviram em baixa as estimativas devido aos problemas de comércio externo.

O Governo baixou a estimativa de crescimento do PIB para este ano para 1%, contra 1,8% que previa no outono.

O número de pessoas com trabalho no quatro trimestre de 2018 cresceu 1,1% face ao mesmo período do ano anterior para um total de 45,2 milhões.