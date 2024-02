Economia britânica cai 0,3% no 4.º trimestre de 2023 e entra em recessão técnica

No terceiro trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto (PIB) britânico contraiu-se 0,1%, pelo que se registaram dois trimestres consecutivos a contrair, o que fez com que a economia britânica entrasse em recessão técnica.

De acordo com os dados divulgados pelo ONS, a queda da atividade económica entre outubro e dezembro de 2023 foi generalizada a todos os setores, com os serviços a registarem uma contração de 0,2%, enquanto as atividades de produção caíram 1% e a construção 1,3%.

O PIB do Reino Unido registou apenas uma expansão de 0,2% no primeiro trimestre de 2023, tendo estagnado entre abril e junho do ano passado e caído 0,1% no terceiro trimestre e 0,3% no quarto trimestre.

Estima-se, portanto, que o PIB do Reino Unido tenha crescido 0,1% em 2023, depois de um crescimento de 4,3% em 2022.

Esta é a variação anual mais fraca do PIB real desde a crise financeira de 2009, excluindo 2020, ano em que foi afetado pela pandemia de covid-19.