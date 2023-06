Economia cabo-verdiana cresceu 6,7% no primeiro trimestre

De acordo com dados das Contas Trimestrais, relativas ao período de janeiro a março de 2023, o crescimento de 6,7% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano no primeiro trimestre compara com os 21,7% no mesmo período do ano anterior.

O INE aponta ainda neste relatório que o consumo no setor privado aumentou 12,9% no primeiro trimestre, enquanto o consumo público caiu 1,0% e o investimento recuou 26,3%.

Aponta igualmente o recuo no PIB gerado no primeiro trimestre por setores como a agricultura, pecuária e silvicultura (-10,1%), indústrias extrativas (-17,1%), construção (-17,1%) e saúde e ação social (-14,4%), enquanto a pesca e a aquacultura cresceram 23,5%, o alojamento e restauração aumentaram 27,5% e as atividades de serviços às empresas cresceram 49,4%, entre outros.

No mesmo relatório, o INE apresenta ainda a revisão dos indicadores anuais, na sequência da publicação dos resultados definitivos de 2019, com o recuo do PIB em 2020 a ser mais acentuado, passando de -19,3% para -19,6%, e os crescimentos de 2021 e de 2022 revistos em baixa, passando, respetivamente, de 6,8% para 6,4% e de 17,7% para 17%.

Assim, a economia cabo-verdiana já tinha recuperado no ano passado totalmente da queda provocada pela pandemia de covid-19 em 2020, impulsionada pelo turismo.

De acordo com os dados do INE, o desempenho da economia cabo-verdiana em 2022 (+17%), somado ao crescimento em 2021 (+6,4%), permitiu anular a recessão de 19,6% em 2020. Esta recessão (2020) foi revista em forte alta, face aos 14,8% anunciados anteriormente pelo INE.

O turismo garante cerca de 25% do PIB e do emprego em Cabo Verde.