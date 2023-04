Economia com subida acima do esperado

A Economia cresceu 2,5 por cento no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o último trimestre de 2022 o avanço foi de 1,6 por cento. É uma subida que surpreende pela positiva a forte aceleração do PIB está acima das expectativas dos economistas e do ministro das Finanças.