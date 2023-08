A confiança dos consumidores portugueses recuou pela primeira vez este ano. O indicador do Instituto Nacional de Estatística que mede as expetativas das famílias recuou em Agosto depois de oito meses consecutivos sempre a subir.

Em Julho tinha mesmo atingido o nível mais alto desde o início da guerra na Ucrânia. Os consumidores portugueses estão agora menos confiantes quanto à evolução da situação financeira do agregado familiar e da economia do País.



Os dados do INE revelam que também os empresários estão mais pessimistas.