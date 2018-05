Economia cresce 2,1% no primeiro trimestre

RTP30 Mai, 2018, 11:14 / atualizado em 30 Mai, 2018, 11:44 | Economia

O PIB cresceu 2,4% no quarto trimestre de 2017, em relação a igual período no ano anterior, um valor mais elevado do que o registado em termos homólogos neste primeiro trimestre de 2018.





Quando comparado com o quarto trimestre de 2017, o PIB aumentou em cadeia 0,4% em termos reais, quando no trimestre anterior tinha crescido 0,7%.







As exportações desaceleraram mais do que as importações neste trimestre. A procura interna, por seu lado, aumentou ligeiramente para 2,6% em relação ao ano anterior “refletindo uma ligeira aceleração do consumo final e do investimento”.