Economia cresce 2,7% e défice desce para 1,4% - Conselho Finanças Públicas

Jorge Almeida - RTP28 Set, 2017, 11:44 / atualizado em 28 Set, 2017, 14:01 | Economia

O Conselho de Finanças Públicas está mais otimista e projeta agora que a economia cresça 2,7 por cento este ano e que o défice orçamental fique nos 1,4 por cento do PIB em 2017, ligeiramente abaixo da meta do Governo.



A atualização do relatório Finanças Públicas: Situação e Condicionantes 2017-2021, apresentada pelo Conselho de Finanças Públicas, revê em alta a projeção do crescimento económico para este ano, dos 1,7 por cento previstos em março para 2,7 por cento.







A entidade liderada por Teodora Cardoso melhorou também a projeção para o défice orçamental deste ano, estimando agora que, no final de 2017, represente 1,4 por cento do Produto Interno Bruto, quando em março estimava que totalizasse 1,7 por cento do PIB.



Este valor inclui a recuperação das garantias prestadas pelo Estado ao Banco Privado Português, que o CFP contabiliza em cerca de 0,2 por cento do PIB. Recorde-se que o Governo previa no Orçamento do Estado para 2017, recuperar 450 milhões de euros. Sem esta medida, afirma o CFP, o défice de 2017 seria de 1,6 por cento do PIB.



As projeções do CFP são mais otimistas do que as do Governo, que, no Programa de Estabilidade 2017-2021, estimava que a economia crescesse 1,8 por cento este ano (embora, no verão, o ministro das Finanças, Mário Centeno, tenha admitido que o PIB avançasse dois por cento em 2017) e que o défice orçamental fosse de 1,5 por cento do PIB.



c/ Lusa