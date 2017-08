Economia cresce 2,8% no segundo trimestre

14 Ago, 2017, 21:40 / atualizado em 14 Ago, 2017, 21:41 | Economia

A economia portuguesa voltou a crescer 2,8 por cento, tal como no arranque do ano. São desempenhos trimestrais homólogos só conseguidos há dez anos.



O crescimento agora conseguido contrasta com os 0,9% do segundo trimestre de 2016.



No entanto, na comparação em cadeia há um abrandamento. No ano passado, por esta altura, a economia avançava 0,2 por cento em comparação com os três meses anteriores. Esse valor foi melhorando. Portugal arrancou 2017 com uma aceleração de 1 por cento.



Nestes últimos três meses, a economia voltou a crescer apenas 0,2 por cento na comparação com o trimestre anterior. Isso representa uma maior lentidão no ritmo de crescimento que se vinha a verificar.



O Governo prevê para o conjunto do ano um crescimento do PIB em 1,8 por cento.De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, “a procura externa líquida registou um contributo ligeiramente negativo para a variação homóloga do PIB, refletindo uma mais acentuada desaceleração em volume das exportações de bens e serviços do que das importações de bens e serviços”.



“A procura interna manteve um contributo positivo elevado, superior ao do trimestre precedente, em resultado da aceleração do investimento”, acrescenta-se no destaque agora divulgado.





"Com boas políticas, temos bons resultados", defende Costa

PS, BE e PCP saúdam crescimento do PIB

Há 15 trimestres que a economia está a crescer, sendo que nos últimos dois trimestres tem vindo a crescer acima dos 2 por cento.Pelo segundo trimestre consecutivo, o Produto Interno Bruto conserva o comportamento trimestral homólogo mais positivo da última década - no derradeiro trimestre de 2007, a economia portuguesa progredia também 2,8 por cento.O primeiro-ministro realçou a prioridade dada à reposição de rendimentos e ao relançamento do investimento que têm possibilitado condições de confiança para o crescimento da economia.O chefe do Executivo destacou ainda o que chamou de trajetória responsável no que toca ao défice público.O PS sublinhou que o resultado do PIB quase triplica algumas das previsões do ano passado. Mesmo assim, os socialistas admitem que podia ser melhor.Bloco de Esquerda e PCP saudaram o crescimento da economia e disseram que o aumento da riqueza tem de ser refletido no orçamento para 2018.