Economia cresce 2,8% no segundo trimestre

O crescimento agora conseguido contrasta com os 0,9% do segundo trimestre de 2016.



No entanto, na comparação em cadeia há um abrandamento.



No ano passado, por esta altura, a economia avançava 0,2 por cento em comparação com os três meses anteriores. Esse valor foi melhorando. Portugal arrancou 2017 com uma aceleração de 1 por cento.



Agora nestes últimos três meses, a economia voltou a crescer apenas 0,2 por cento na comparação com o trimestre anterior.



Isso representa uma maior lentidão no ritmo de crescimento que se vinha a verificar.