Economia cresceu 2,1% no terceiro trimestre

RTP30 Nov, 2018, 11:11 / atualizado em 30 Nov, 2018, 11:34 | Economia

“Comparativamente com o 2º trimestre de 2018, o PIB aumentou 0,3% em termos reais, menos 0,3 pontos percentuais que no trimestre anterior”, que tinha sido de 0,6%, adianta a nota do Instituto Nacional de Estatística, confirmando um abrandamento da economia.







De acordo com o INE, a procura interna registou um contributo menos positivo, devido a uma “desaceleração do consumo privado”. O investimento permaneceu inalterado.







“A procura externa líquida apresentou um contributo negativo ligeiramente menos intenso que o observado nos dois trimestres anteriores, tendo as Exportações e Importações de Bens e Serviços desacelerado”, acrescenta o INE.







O travão da economia está nas exportações e nas importações. Cresceram metade do que tinham subido no segundo trimestre.







Comparativamente com o trimestre anterior, as exportações totais diminuíram 3,6% em volume (crescimento de 2,3% no 2º trimestre), tendo a componente de bens registado uma variação de -3,0% e a de serviços -5,2%. As importações totais registaram uma variação em cadeia de -1,9% no 3º trimestre (2,3% no trimestre anterior).





As Exportações de Bens e Serviços em volume registaram um crescimento menos intenso no 3º trimestre, passando de uma variação homóloga de 7,1%, no 2º trimestre, para 3,1%.



As exportações de bens aumentaram 3,6%, menos 3,7 p.p. que no trimestre anterior, e as exportações de serviços apresentaram uma variação homóloga de 1,6% (6,4% no 2º trimestre).







No 3º trimestre assistiu-se, igualmente, a uma desaceleração significativa das Importações de Bens e Serviços, com uma variação homóloga de 3,5% em volume, após um aumento de 7,5% no 2º trimestre. As importações de bens cresceram 3,5% no 3º trimestre, menos 4,4 p.p. que no trimestre anterior, e o crescimento das importações de serviços passou de 4,3%, no 2º trimestre, para 3,4%, revela o INE.







Para atingir a meta de 2,3% de crescimento, projetada pelo Governo, Portugal terá de crescer, pelo menos, 2,5% nos últimos três meses do ano.





O INE conclui ainda que o “emprego para o conjunto dos ramos de atividade da economia, corrigido de sazonalidade, registou um crescimento homólogo de 2,1%, 0,1 p.p. inferior à taxa observada no trimestre anterior. O emprego remunerado (igualmente corrigido de sazonalidade) aumentou 2,5%, em termos homólogos, desacelerando em relação ao trimestre anterior (3,3%)”.