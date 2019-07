Economia da China a abrandar em contexto de guerra comercial

RTP15 Jul, 2019, 07:16 / atualizado em 15 Jul, 2019, 11:59 | Economia

O braço-de-ferro das tarifas movido pela Administração norte-americana de Donald Trump ao colosso asiático “está a ter um enorme impacto na economia chinesa”. Quem o afirma é Edward Moya, da financeira OANDA, num relatório citado pela agência Lusa. Em junho, as exportações da China para território norte-americano recuaram em 7,8 por cento, face a 2018.



O analista de mercados estima que a segunda maior economia global continue “a abrandar”, tendo em conta a aparente estagnação das negociações comerciais entre Estados Unidos e China.



Em comunicado, o Gabinete Nacional de Estatísticas da China admite que a economia do país está atualmente confrontada com um “ambiente complexo, interna e externamente”.



A desaceleração segue imune aos pacotes de estímulos implementados pelo Governo central em Pequim, tendo em vista o aumento da despesa pública e o levantamento de restrições de acesso a crédito.



As vendas a retalho cresceram em 8,4 por cento nos primeiros seis meses de 2019, mas o ritmo abrandou uma décima, em cadeia, no segundo trimestre. Também o ritmo de crescimento da produção industrial sofreu um abrandamento, para seis por cento, na primeira metade do ano, caindo 0,1 por cento de abril a junho, face ao trimestre anterior.



A taxa de crescimento do PIB chinês no segundo trimestre é a mais tímida desde o início da publicação de números por parte do Gabinete Nacional de Estatísticas. Na base desde abrandamento esteve o recuo das exportações, motor da economia da China.



O consumo interno manteve-se robusto, tal como o sector imobiliário. O que não foi suficiente para conter os efeitos da guerra comercial com os norte-americanos, em marcha desde o verão do ano passado.