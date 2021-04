Economia da China cresceu 18,3% no primeiro trimestre de 2021

Os dados anunciados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) são particularmente sonantes, já que o período homólogo representou a maior contração da economia chinesa em mais de meio século. Entre janeiro e março de 2020, o país asiático adotou várias medidas restritas de prevenção contra a covid-19.



O GNE chinês observou que o crescimento da atividade, em comparação com o último trimestre de 2020, quando a atividade económica já tinha retomado a normalidade, fixou-se em 0,6%.



A atividade manufatureira, as vendas de automóveis e outros dados de produção e consumo recuperaram para níveis superiores ao período anterior à pandemia.



O Partido Comunista Chinês declarou vitória sobre o coronavírus em março de 2020, permitindo a reabertura gradual das fábricas e lojas.



A economia "apresentou um desempenho estável, com uma base consolidada e um bom ímpeto de crescimento", apontou o GNE, num relatório.



Os dados estão em linha com as expetativas dos analistas. Alguns alertaram, no entanto, que apesar do desempenho recente da economia chinesa, a recuperação ainda é incerta, face a novas vagas de covid-19 que podem enfraquecer a procura global.



As vendas do retalho aumentaram 33,9% no primeiro trimestre, em relação ao ano anterior, enquanto a produção das fábricas subiu 24,5%, de acordo com o GNE. Os investimentos em imóveis, fábricas e outros ativos fixos aumentaram 25,6%.