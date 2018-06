Economia da floresta inverte trajetória de crescimento e cai 3,4% em 2016 (INE)

Lusa28 Jun, 2018, 13:14 | Economia

A descida do VAB em 2016 foi de 3,4% em valor e de 1,9% em volume e, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), é resultado da diminuição de 3% da produção da silvicultura, que foi maior do que a queda de 2% registada no consumo intermédio.

O INE explica que a descida de 3% da produção da economia da floresta em 2016 foi motivada, sobretudo, pelas quedas de 5,6% na produção de madeira para triturar e de 5% na produção de serviços silvícolas, que não conseguiram compensar os aumentos de 5,8% na produção de cortiça e de 4,4% na produção de madeira para serrar (constituída principalmente por pinheiro bravo).

A produção da madeira para serrar -- a matéria-prima das indústrias de serração, que abastecem fábricas de embalagens, de mobiliário e a construção --, embora ainda aquém dos valores registados pelo INE entre 2000 e 2001, tem registado aumentos em volume nos últimos anos, em função do crescimento das exportações, e maior necessidade de paletes e caixas, e da construção.

O INE diz a oferta desta madeira para serrar se tem revelado insuficiente, dada a dificuldade de regenerar alguns povoamentos e face à diminuição de plantações, o que tem contribuído para um aumento dos preços, que o instituto estima terem sido em 2016 de 1,6% em volume e de 2,8% em preço.

"Ao longo dos últimos anos, a estrutura da produção silvícola nacional tem registado alterações significativas", diz o INE, lembrando que, entre 2000 e 2004, a cortiça foi o produto mais relevante, mas desde aí tem vindo a perder importância para a madeira para triturar (40,6% em 2016).

Esta madeira para triturar, essencialmente constituída por eucalipto, é usada sobretudo no fabrico de pasta de papel, dependendo da capacidade produtiva da indústria de pasta de papel e da disponibilidade de madeira de eucalipto em pé.

A produção desta madeira para triturar, que cresceu de forma acentuada entre 2010 e 2013, e se manteve acima dos 300 milhões de euros entre 2013 e 2015, registou em 2016 descidas de 3% em volume e de 5,6% em valor, segundo o INE.

A produção de cortiça aumentou em 2016 pelo quarto ano consecutivo, segundo o INE, com um crescimento nominal de 5,8% na produção, um crescimento que justifica com os aumentos de 3,9% em volume e de 1,8% no preço da cortiça.

"O volume de produção de cortiça regista uma tendência crescente desde 2006", diz o instituto, recordando a evolução decrescente até 2012 dos preços no produtor, que têm vindo a aumentar nos anos seguintes.

O INE destaca a importância em Portugal do fabrico de rolhas de cortiça, dada a importância da produção de vinho, e, complementarmente, a importância do fabrico de outros produtos à base de cortiça, nomeadamente para a construção civil, decoração e isolamento, face ao aumento da procura interna e externa.

O saldo da balança comercial dos produtos de origem florestal -- incluindo materiais que estão no perímetro das Contas Económicas da Silvicultura e produtos industriais de origem florestal -- permaneceu excedentário em 2017, atingindo cerca de 2,5 mil milhões de euros.

Os produtos à base de cortiça, com um excedente comercial de 895,3 milhões de euros, mantiveram-se como os mais relevantes, segundo o INE.

Os dados hoje divulgados mostram ainda que, em 2016, o total de ajudas pagas à atividade silvícola (subsídios ao produto, outros subsídios à produção e transferências de capital) registou um decréscimo de 50,3% face ao ano anterior, e que as ajudas pagas à produção (subsídios ao produto e outros subsídios à produção) diminuíram 41,2%, em consequência de uma diminuição das ajudas à florestação que tinham registado um crescimento em 2015.

O pagamento das ajudas do anterior quadro financeiro multianual da União Europeia (UE) encontra-se em fase de finalização, ressalva o INE, naquela publicação.