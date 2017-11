Economia da Zona euro cresceu mais 0,6%

Os dados do gabinete de estatística de Bruxelas mostram que na comparação com o ano anterior, a economia da zona Euro cresceu 2,5 por cento.



O conjunto da União Europeia avançou ao mesmo ritmo.



Esta é uma fase positiva das economias dos países da moeda única, com a taxa de desemprego a cair para 8,9 por cento em setembro.



Portugal destaca-se pela positiva com uma taxa mais baixa, menos três décimas.