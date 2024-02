A OCDE reviu em baixa as previsões de crescimento económica para a zona euro este ano. Uma queda de três décimas.

O crescimento pode então ficar em apenas 0,6%. Já quanto à inflação, a organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico está mais otimista: deve ficar nos 2,6%.



No entanto, avisa que os ataques no Mar Vermelho podem causar aumento dos preços de transporte e atrasos nas entregas.



Quanto à economia mundial, a OCDE melhorou as previsões. Aponta agora para um crescimento de 2,9% este ano são mais duas décimas que na projeção de novembro.