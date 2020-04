Economia da Zona Euro registou a maior queda de sempre no primeiro trimestre

No primeiro trimestre a Espanha registou uma queda de 5,2 por cento face ao início do ano passado. A economia de França recuou 5,8 por cento.



O Banco Central Europeu também voltou a rever as previsões para a área do Euro.



O BCE aponta agora para uma recessão entre 5 e 12 por cento este ano.



Uma estimativa com um grande intervalo, o que se justifica com a incerteza criada pelo evoluir a pandemia.



A presidente do Banco Central Europeu anunciou um reforço das medidas de financiamento à economia e garantiu que a Zona Euro não está em risco.