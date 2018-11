Partilhar o artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central Imprimir o artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central Enviar por email o artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central Aumentar a fonte do artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central Diminuir a fonte do artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central Ouvir o artigo Economia do Ruanda cresceu 8,9% entre 2017 e 2018 - banco central

Tópicos:

Interno Bruto PIB, Ruanda,