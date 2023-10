Economia dos EUA com alguma desaceleração em outubro mas perspectiva é boa

No seu Livro Bege, que agrega análises sobre a conjuntura económica dos EUA, avançou, porém, que a maioria dos 12 distritos em que se divide o Sistema da Reserva Federal indicou "pouca ou nenhuma mudança na atividade económica" em relação a setembro.

De forma mais detalhada, o relatório avançou que os gastos dos consumidores tiveram comportamentos "mistos", tal como o turismo, com a baixa das viagens privadas a ser compensada pelo aumento das empresariais.

A concessão de crédito sofreu no período uma "ligeira baixa", ao passo que crédito malparado houve um "ligeiro aumento", mas realçou-se que continua historicamente baixo e que a qualidade creditícia se mantém "saudável".

Apesar de se apontar que a atividade industrial teve sinais mistos, em geral vários distritos do apresentaram uma melhoria das perspetivas.

A curto prazo, é esperado um cresimento estável, se bem que "ligeiramente mais baixo", mas as empresas sublinharam que o início da época das festas do final do ano vai representar um "importante impulso".