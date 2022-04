Economia dos EUA expandiu-se a ritmo moderado desde meados de fevereiro - Fed

A reanimação das despesas de consumo foi patente nas empresas de retalho e de serviços não financeiros, graças ao recuo da pandemia.

Da mesma forma, a atividade industrial mostrou-se sólida, apesar de se confrontar com engarrafamentos na logística e no mercado de trabalho, bem como com elevados custos de fatores de produção.

Na agricultura houve evoluções contraditórias, com os preços das colheitas a subirem, mas a seca a fazer-se sentir em várias das regiões dos bancos do Sistema da Reserva Federal. A incerteza criada pela invasão russa da Ucrânia e a subida dos preços perturbam as perspetivas do setor.

No mercado laboral, a Fed avançou que a procura continua forte, mas ressalvou que a contratação se confronta com a falta generalizada de trabalhadores disponíveis. Muitas firmas apontam uma alta rotação nos efetivos, com os trabalhadores a irem para empregos com melhores salários e/ou horários mais flexíveis.

Sobre os preços, o documento da Fed aponta que as pressões inflacionistas permanecem fortes desde o último `Livro Bege` (02 de março), com as empresas a passarem os custos mais elevados para os preços suportados pelo consumidor.

Os relatos feitos pelos contribuintes para o documento apontam acentuados aumentos de preços em matérias-primas, transporte e trabalho, em particular nas zonas industriais.

Mas em várias áreas dos bancos da Fed, os preços subiram na energia, nos metais e nos produtos agrícolas, depois da invasão russa da Ucrânia, e vários apontaram a rutura das cadeias de abastecimento depois dos confinamentos decididos na China em resposta ao agravamento da pandemia.

O `Livro Bege` é uma publicação da Fed, divulgada oito vezes por ano, sobre as condições económicas nos 12 distritos em que se divide geograficamente o banco central dos EUA.

O seu objetivo é caracterizar as mudanças havidas desde a última publicação.

A informação em que se baseia é obtida pelos vários bancos da Fed junto da sua rede de estabelecimentos e de entrevistas e questionários em linha a empresários, organizações locais, economistas, analistas de mercado e outras fontes.