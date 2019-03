Economia dos EUA registou crescimento mais fraco no fim de 2018

Lusa28 Mar, 2019, 14:14 | Economia

No último trimestre do ano passado, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2,2%, abaixo dos 2,6% indicados na anterior estimativa, o que não afetou a taxa de crescimento anual, que ficou em 2,9%.

Em 2017, o crescimento da economia norte-americana tinha sido de 2,2%. Apesar de no ano passado ter ficado em 2,9%, não atingiu o objetivo da administração liderada por Donald Trump, que tinha prometido uma expansão acima de 3%.

Em 2018, depois de um segundo trimestre com um crescimento sólido de 4,2% e de um abrandamento para 3,4% no terceiro trimestre, a desaceleração da maior economia do mundo foi mais acentuada no final do ano.

Em dezembro, o início do "shutdown", encerramento parcial dos serviços da administração federal, a volatilidade dos mercados bolsistas e a tensão comercial parecem ter penalizado a atividade económica.

As despesas do consumo, que são o motor da economia norte-americana, aumentaram 2,5% em vez dos 2,8% apontados anteriormente. O aumento registado nos três meses anteriores tinha sido de 3,5%.

O crescimento do investimento apesar de ter ficado em 5,4% ficou ligeiramente abaixo do indicado antes e o mercado imobiliário recuou mais (-4,7%) do que tinha sido antecipado, depois de já ter retrocedido no trimestre anterior (-3,5%).

No quadro comercial, as exportações avançaram 1,8% (mais 0,2 pontos) e as importações aumentaram menos.

Para 2019, as previsões de crescimento divergem bastante. No seu projeto orçamental, a administração norte-americana antecipa uma expansão de 3,2%, mas um inquérito junto dos meios empresariais aponta para 2,4% e a Reserva Federal (banco central) prevê que o aumento do PIB seja de 2,1%.

A administração norte-americana vai publicar a primeira estimativa de crescimento relativa ao primeiro trimestre deste ano no dia 26 de abril.