Economia espanhola cresce 5,5% em 2022, o mesmo ritmo de 2021

De acordo com os dados provisórios das Contas Nacionais, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol e citados pela EFE, a procura nacional (consumo e investimento) contribuiu com 2,8 pontos percentuais para o crescimento e a procura externa (exportações e importações) com 2,6 pontos.

O contributo da procura nacional foi 2,4 pontos inferior ao do ano anterior, enquanto o da procura externa foi 2,3 pontos superior, dados que indicam que o padrão de crescimento em Espanha mudou.

Assim, o bom ritmo da economia foi sustentado, em 2022, pela força do setor externo face ao abrandamento da procura nacional, num contexto incerto de inflação elevada e após uma significativa recuperação em 2021, depois da pandemia de covid-19.

No conjunto do ano, o valor do produto interno bruto (PIB) a preços correntes situou-se em 1.328.922 milhões de euros, mais 10,1% do que em 2021, de acordo com o INE.

Quanto ao quarto trimestre do ano, o PIB registou um ligeiro aumento de 0,2%, à semelhança do observado entre julho e setembro, que foi revisto em alta em uma décima pelo INE, tal como a taxa do segundo trimestre (0,2 pontos percentuais a mais, até 2,2%), enquanto o do primeiro trimestre caiu um décimo, para 0%.

Já o emprego na economia, em termos de horas trabalhadas, registou um decréscimo de 0,1% face ao trimestre anterior, enquanto no caso dos empregos equivalentes a tempo completo atingiu 0,1%.