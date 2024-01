Economia espanhola cresceu 2,5% em 2023

No último trimestre do ano passado, entre setembro e dezembro, a economia espanhola cresceu 0,6%, mais duas décimas do que nos três meses anteriores, revelou o INE, na mesma estimativa.

Comparando com o mesmo período de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha aumentou 2% entre outubro e dezembro do ano passado.

Segundo o INE, a procura interna (consumo e investimento) contribuiu com 1,7 pontos para o crescimento do PIB de Espanha no ano passado, enquanto a procura externa (a diferença entre exportações e importações) contribui com 0,8 pontos.

Nos dois casos houve uma quebra em relação a 2022 (menos 1,2 pontos na procura interna e menos 2,1 na procura externa).

A economia espanhola cresceu 5,8% em 2022 e a estimativa do Governo de Espanha era de um aumento do PIB de 2,4% em 2023.

Também a Comissão Europeia estimou em novembro passado um crescimento do PIB de Espanha de 2,4% em 2023 e de 1,7% em 2024.