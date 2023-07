Economia estagnou no segundo trimestre

Foto: Annegret Hilse - Reuters

Já na comparação com o ano passado, a economia cresceu 2,3 por cento com um maior contributo da procura interna.



É o que revela a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística que também mostra a nona queda consecutiva a taxa de inflação, em Portugal.



Julho fecha com 3,1 por cento menos três décimas do que no mês de junho.



A desaceleração está associada a um decréscimo de preços nos produtos alimentares e nas bebidas não alcoólicas.