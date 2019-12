Economia europeia mantém ritmo de crescimento no 3.º trimestre, Portugal acima da média

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) mantiveram, no terceiro trimestre, o ritmo de crescimento do período homólogo, respetivamente 1,2% e 1,4%, com Portugal a avançar acima da média (1,9%), divulga hoje o Eurostat.