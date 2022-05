Economia filipina cresce 8,3% no primeiro trimestre de 2022

No trimestre em análise, a economia filipina cresceu a um ritmo mais acelerado do que nos três meses anteriores, quando aumentou 7,8%, e também ultrapassou as previsões de crescimento anual do Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD), que antecipou uma aceleração de 6% em 2022.

Os números, publicados pela Autoridade Estatística das Filipinas poucos dias depois da vitória eleitoral de Ferdinand Marcos Jr. nas eleições presidenciais, indicaram a recuperação económica de um dos países mais afetados pela pandemia da covid-19 no Sudeste Asiático.

De acordo com os mesmos dados, no primeiro trimestre deste ano, o consumo interno cresceu 10,1% em termos anuais, impulsionado pelos setores dos transportes e serviços, enquanto as importações subiram 15,6%, refletindo a reabertura do comércio devido ao alívio das restrições antipandémicas.

Por outro lado, as exportações apresentaram um forte crescimento, com um aumento de 10,3%, devido à contribuição dos setores dos semicondutores e das telecomunicações.