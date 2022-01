Economia global. Cinco ameaças para 2022

As variantes do vírus, os novos surtos e o impacto das vacinas estão na linha da frente dos alertas para 2022. A grande discrepância dos ritmos de vacinação entre os países ricos e os pobres abala a luta na contenção da pandemia.





O surgimento de novas variantes resistentes às vacinas pode implicar o regresso aos confinamentos, dizem os especialistas.





Citada na publicação Deutsche Welle (DW), a economista-chefe do FMI, Gita Gopinath refere que "Até agora, menos de 5% da população em países pobres foi totalmente vacinada".

As restrições têm impacto nas cadeias de distribuição. A escassez de mão de obra e os estrangulamentos no abastecimento mexem com os mercados globais.





Por exemplo, o setor automóvel na zona euro teve uma queda acentuada devido à falta de elementos eletrónicos semicondutores necessários à produção.





Esta escassez de matérias-primas associadas aos preços mais caros da energia elevam a inflação na zona do euro e nos Estados Unidos.





Neste quadro de instabilidade, os economistas temem que os bancos centrais precisem de aumentar as taxas de juro para controlar os preços altos. O Banco Central Europeu acredita que a inflação diminua assim que a oferta e a procura global equilibre.





Dos EUA espera-se uma maior inflação com reflexo no aumento nas taxas de juro que criarão obstáculos em economias emergentes como a África do Sul ou Argentina.





Na equação das ameaças económicas, a desaceleração da China, considerada a segunda maior economia do mundo, tem um grande peso global.





Segundo a DW, a potência asiática foi a única grande economia a crescer em 2020 devido à exportação de produtos eletónicos e médicos.





Os endividamentos das firmas imobiliárias como a Evergrande e Kaisa e as novas regras antimonopólio e de segurança de dados que atingiram o gigante das compras online Alibaba estão a retirar o folego à economia de Pequim.





As tensões geopolíticas que, ora envolvem China e os EUA, ora opõem Rússia aos norte-americanos e aos aliados europeus, inflamam as desconfianças dos economistas perante a recuperação económica mundial.





Washington, para além de se colocar entre Pequim e Taiwan, anunciou um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno acusando a China de "atrocidades" contra os direitos humanos. Pequim devolve a ameaçou dizendo que os EUA "poderão pagar um preço" por essa decisão.







Na coleção de tensões norte-americanas, Washington soma mais uma. Os EUA advertiram Moscovo contra a possibilidade de invasão da Ucrânia. O grande aumento de tropas russas junto da fronteira ucraniana indicia esse avanço.





"As tensões EUA-Rússia são um risco enorme que pode colocar cada vez mais os aliados do Leste da NATO à beira da guerra", declarou Edward Moya, analista de mercado do grupo comercial OANDA.







Acrescenta: "Se os EUA e a Europa suspenderem o gasoduto Nord Stream 2, isso poderá levar a uma crise global de energia que enviará os custos do petróleo para 100 dólares o barril ...