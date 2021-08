Economia. Mercado de trabalho está a dar sinais positivos

Paulo Cunha - Lusa

O número de pessoas empregadas em Portugal já está em níveis pré-pandemia. No segundo trimestre deste ano arranjaram emprego mais 36 mil e 300 pessoas em comparação com o mesmo período, em 2019. Apesar disto, a taxa de desemprego está nos 6,7%. A ministra do trabalho considera que a recuperação do emprego prova que o mercado de trabalho está com potencial.