Economia moçambicana cresce 4,37% no primeiro semestre

A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 4,14% no primeiro trimestre de 2022 e subiu depois para 4,59% no segundo trimestre (de abril a junho), lê-se no documento.

A base de comparação é feita com os períodos homólogos de 2021 em que a economia foi mais severamente afetada pelos efeitos da pandemia de covid-19.

A economia moçambicana cresceu 2,16% em 2021 e para 2022 o Governo apontou como meta uma subida do PIB de 2,9% prevista no Plano Económico e Social e Orçamento do Estado aprovado pelo parlamento.