Economia mundial está melhor mas não chega para melhorar a vida das pessoas, diz a OCDE

Lusa 07 Jun, 2017, 11:09 | Economia

No relatório hoje apresentado em que atualiza as projeções económicas, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) refere que o Produto Interno Bruto (PIB) `per capita` dos 35 países da instituição "continua mais de 0,5 pontos percentuais mais fraco" do que nos 20 anos que precederam a crise.

Isto significa que "a perspetiva para o crescimento mundial está melhor, mas não o suficiente para melhorar de forma sustentável o bem-estar dos cidadãos".

O investimento "tem sido um apoio ausente ao crescimento global, ao comércio, à produtividade e aos salários reais" e, ainda que as perspetivas para esta componente do produto "estejam melhores", a OCDE considera que há "reservas quanto à permanência e à clareza dos sinais" que têm sido dados.

Quanto ao emprego, a OCDE alerta que, apesar de ter recuperado "relativamente bem nos anos recentes", há dimensões - como o número de horas de trabalho e os empregos a tempo parcial - em que "a qualidade do emprego é mais precária".

Além disso, "a produtividade e os salários reais divergem, havendo uma grande diferença entre a elevada produtividade das empresas globalizadas e o resto".

Neste sentido, a conclusão é que, ainda que a nível macro as perspetivas e os resultados do mercado de trabalho estejam melhores, "os fundamentos para um consumo robusto e um bem-estar partilhado são menos evidentes".

Sublinhando também que o comércio internacional "reavivou-se no ano passado", mas que "continua menos forte do que nas décadas antes da crise", a OCDE refere que "a viragem cíclica da economia global ainda não está assegurada".

Do mesmo modo, também "uma maior produtividade, uma maior inclusão e um sistema internacional não discriminatório necessários para melhorar o bem-estar de todos" estão por garantir, pelo que "os legisladores não podem ser complacentes".

Na frente orçamental, a OCDE destaca que "as medidas que mitiguem as fontes de desigualdade têm benefícios de longo prazo para as pessoas, para as regiões e para os próprios orçamentos", defendendo que "a educação, o cuidado infantil, a formação e a mobilidade" podem ajudar a resolver este problema e que é preciso apostar em "investimento público em investigação e infraestruturas, que foram particular e duramente afetados durante a crise financeira".

A OCDE reconhece que cada país tem o seu próprio conjunto de políticas para impulsionar a produtividade, o emprego e a inclusão, mas recorda que estas opções interagem com "a natureza e o grau de cooperação económica internacional que afeta as empresas e os cidadãos".

Por isso, "é preciso uma abordagem integrada para fazer com que todo o sistema trabalhe melhor para mais pessoas".

Isto porque "melhores escolhas a nível orçamental, monetário, estrutural e internacional vão melhorar o bem-estar dos cidadãos de cada país, mas também ter efeitos de contágio para melhorar o desempenho de outros, aumentando a probabilidade de a atual melhoria económica se reforçar".