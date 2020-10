Economia norte-americana cresce 7,4% no terceiro trimestre face ao anterior

Estes dados constam da primeira de três estimativas do Departamento do Comércio e surgem na sequência de uma queda de 9% da economia registada entre abril e junho.

Em ritmo anualizado, a economia dos Estados Unidos cresceu 33,1% no terceiro trimestre, depois de ter recuado 31,4% no segundo.

A evolução do crescimento económico em ritmo anualizado feita nos Estados Unidos compara o Produto Interno Bruto (PIB) ao do trimestre precedente e projeta a evolução para o ano inteiro.

"O aumento do PIB no terceiro trimestre refletiu os esforços continuados para reabrir os negócios e retomar as atividades que tinham sido adiadas ou restringidas devido à covid-19", explicou o Departamento do Comércio.

Os gastos dos consumidores, que nos Estados Unidos representam dois terços da atividade, subiram 40,7% entre julho e setembro, enquanto o investimento empresarial aumentou 70,1%.

Apesar desta recuperação no trimestre passado, alguns economistas consideram que, dado o aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos, o país com maior número de infetados e de mortos, a expansão económica poderá vir a abrandar com a imposição de novas restrições em algumas regiões.

Os dados relativos ao PIB são o último indicador económico importante a ser divulgado antes das presidenciais norte-americanas de 3 de novembro.