Economia norte-americana está "em boa forma" afirma responsável pela Reserva Federal

"A economia dos Estados Unidos está em boa forma", disse hoje Powell num painel com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o governador do Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, e o diretor-geral do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), Agustín Carstens, no Fórum BCE, em Sintra.

O responsável da Fed assinalou que o banco central está a aumentar as taxas de juros com o objetivo de "desacelerar o crescimento para que a oferta tenha a hipótese de recuperar".

"Esperamos que o crescimento ainda possa continuar positivo", frisou.

Para Powell, a economia norte-americana "está bem posicionada" para acomodar a política monetária que está a ser implementada.