Economia pode voltar a acelerar com clarificação das negociações, diz o Banco de Inglaterra

Em declarações à Radio 4 da BBC, Carney indicou que o Reino Unido pode juntar-se ao crescimento da economia mundial depois de superar o primeiro efeito do "Brexit", a saída do país da União Europeia (UE), prevista para março de 2019.

O governador sublinhou que muitas empresas que suspenderam investimentos devido à incerteza do "Brexit" podem começar a investir outra vez quando se clarificar qual será a relação entre o Reino Unido e o bloco europeu depois da retirada.

"O que se está a passar no Reino Unido é efetivamente o efeito do Brexit no curto prazo. E sublinharia no curto prazo", adiantou.

"A economia mundial está a acelerar e nós ainda não vimos isto. Mas há perspetivas este ano, quando houver uma maior clarificação sobre a relação com a Europa e depois com o resto do mundo", defendeu o governador do banco emissor inglês.

Na opinião de Carney, quanto mais profundo for o vínculo com a UE depois do "Brexit", mais benéfica será a situação da economia britânica.

"Quanto mais profunda for a relação com a Europa, quanto mais profunda for a relação com o mundo - e as duas estão obviamente interligadas, pois é um conjunto complicado de negociações - melhor estará com o passar do tempo a economia do Reino Unido", indicou.

Contudo, Carney sublinhou que o Banco de Inglaterra tomou medidas para assegurar que o setor financeiro do Reino Unido está preparado para fazer frente a qualquer resultado das negociações sobre o "Brexit".

O governador fez estas declarações enquanto a agência de estatística britânica (ONS, Office for National Statistics) anunciou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,5% no último trimestre de 2017 face ao mesmo período de 2016.

A ONS divulgou hoje o primeiro cálculo do quarto trimestre de 2017, com o qual se constata uma aceleração da economia nacional, tendo em conta que o PIB do Reino Unido tinha crescido 0,4% no terceiro trimestre (de julho a setembro) face ao mesmo período de 2016.

No mês passado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou o impacto do "Brexit" no Reino Unido, tendo reduzido de 1,7% para 1,6% a sua estimativa de crescimento da economia britânica no ano passado.

Contudo, o FMI manteve a estimativa de crescimento económico em 1,5% em 2018, devido a uma queda do poder de aquisição da população devido ao aumento da inflação.

O Reino Unido prepara-se para iniciar a segunda etapa das negociações sobre o "Brexit", centrada na relação comercial e de segurança entre Londres e Bruxelas, depois de ter alcançado no mês passado um acordo com a UE sobre a primeira fase.

Em virtude daquele acordo, ficaram garantidos os direitos dos cidadãos comunitários que vivem no Reino Unido, o pagamento por Londres de uma quantia considerável pela sua saída e a continuação de uma fronteira invisível entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.