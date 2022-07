Economia portuguesa abrandou no segundo trimestre de 2022

Foto: Pedro A. Pina - RTP (arquivo)

Entre abril e junho caiu 0,2% em relação aos três meses anteriores. No entanto, se a comparação for feita com o ano passado, há um crescimento de 6,9%, sendo necessário recordar que nesse período ainda estivam em vigor medidas de combate à pandemia que condicionaram a atividade económica.

.