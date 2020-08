Economia portuguesa afundou 16,3% entre abril e junho

É a maior queda dos últimos vinte anos. A estimativa foi divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. A comparação com os mesmos meses do ano passado põe a descoberto os efeitos da pandemia. Em relação ao primeiro trimestre do ano, o PIB caiu 13,9 por cento. Só três países da Europa afundaram mais do que Portugal.