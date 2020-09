Economia portuguesa com uma das maiores quedas na Europa

Espanha liderou as quedas, com a economia a recuar mais de 22%, à frente de França, Itália e Portugal.



Os dados do gabinete de estatísticas de Bruxelas confirmaram que os países onde o turismo tem mais peso foram os mais afetados por esta crise.



No conjunto da União Europeia a queda foi de 13,9%, em relação ao 2º trimestre do ano passado.



Portugal interrompeu um ciclo de 3 anos consecutivos com um melhor desempenho económico do que a média europeia.