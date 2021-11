Economia portuguesa cresceu 4,2 por cento no terceiro trimestre de 2021

A economia portuguesa cresceu 4,2 por cento no terceiro trimestre de 2021 na comparação com mesmo período do ano passado. O Instituto Nacional de Estatística confirmou a primeira estimativa feita para os meses de Verão. Já em relação aos três meses anteriores, o crescimento foi de 2,9 por cento.