Economia portuguesa dá finalmente sinais de forte recuperação

A economia continua assim a beneficiar do processo gradual de desconfinamento, mas também do facto de a comparação ser feita com igual período de 2020, numa altura em que os efeitos negativos da pandemia se faziam sentir de forma mais acentuada.



O Banco de Portugal sublinha que fazendo, no entanto, a comparação com igual período de 2019 houve também uma evolução positiva.



Para esta análise, o banco central tem em conta dados como o tráfego de pesados de mercadorias nas autoestradas ou as compras efetuadas com cartões bancários.