Economia portuguesa em 2016 cresceu mais devagar que a zona euro

Foto: Reuters

Economia portuguesa cresceu, em 2016, mas mais devagar que a zona euro. Este ano e segundo as previsões do INE, essa tendencia pode ser invertida.



A agência estatística europeia EUROSTAT já confirmou que o Produto Interno Bruto da zona euro cresceu 1,7 por cento no primeiro trimestre deste ano.



Este crescimento já era esperado e os números reforçam a ideia de que a economia europeia está a recuperar, mas mais lentamente do que seria desejável.



A confirmar-se estes valores, isso significa que Portugal deve crescer acima da média europeia. O INE vai divulgar estimativas a meio do mês e os números apontam para um crescimento acima dos dois por cento, nos primeiros três meses do ano.