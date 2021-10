Economia portuguesa está a recuperar

Soube-se hoje que o PIB cresceu 4,2 por cento no terceiro trimestre do ano, na comparação com os mesmos meses do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, o PIB aumentou 2,9 por cento, ou seja, pode notar-se um ligeiro abrandamento, mas que não coloca em causa a tendência de retoma nem de convergência face à média da zona euro.