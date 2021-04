Economia portuguesa foi a que mais caiu em doze países europeus que prestaram contas

A fase mais crítica da pandemia em Portugal afundou a economia no início do ano. A riqueza produzida no país teve uma queda de 5,4% entre janeiro e março e em comparação com o mesmo período de 2020. Face aos últimos meses do ano passado, a queda foi menor, de 3,3%.