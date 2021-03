Economia portuguesa piorou nas últimas semanas

O banco central conclui que, nestas duas semanas, a economia caiu mais do que no início deste confinamento, embora menos do que no primeiro.



As previsões da Comissão Europeia apontam para um recuo de 2,1 % da economia portuguesa nestes primeiros 3 meses deste ano face ao anterior.



A confirmar-se, Portugal terá o pior desempenho entre os 27 países da União Europeia.