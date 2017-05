Economia portuguesa regista o sexto maior crescimento da Zona Euro

RTP 16 Mai, 2017, 11:01 / atualizado em 16 Mai, 2017, 11:20 | Economia

Os dados, hoje revelados pelo Eurostat, confirmam o aumento de 2,8 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em Portugal, o que representa o ritmo de crescimento mais rápido desde o último trimestre desde 2007.



Face ao trimestre anterior, o PIB cresceu 1 por cento, o que também representa uma aceleração apreciável face às taxas de crescimento dos trimestres anteriores.

Economia da UE cresce 2 por cento

A economia na Zona Euro cresceu 1,7 por cento no primeiro trimestre de 2017, face ao mesmo período do ano passado.



O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia (UE) divulga ainda que, face ao trimestre anterior, o PIB dos 19 países da moeda única aumentou 0,5 por cento entre janeiro e março.



Por seu lado, a economia da União Europeia cresceu 2,0 por cento em termos homólogos e 0,5 por cento face ao último trimestre de 2016.



Nos 21 Estados-membros para os quais há dados disponíveis, só a Grécia viu o seu PIB contrair em termos homólogos (-0,5 por cento).



A Roménia (5,6 por cento), a Polónia e Lituânia (4,1 por cento cada), a Letónia (3,9 por cento) e a Bulgária (3,4 por cento) foram os países com maior crescimento económico face ao trimestre homólogo de 2016.



Na comparação com o período entre outubro e dezembro de 2016, a Roménia (1,7 por cento), a Finlândia (1,6 por cento),a Letónia (1,5 por cento) e a Lituânia (1,4 por cento) registaram as maiores subidas no PIB, tendo a única quebra (-0,1 por cento) sido assinalada na Grécia.



C/Lusa