Economia. Reforço de 400 milhões e antecipação de pagamentos do Programa Apoiar

Ha um reforço de 400 milhões de euros na linha de crédito e vão ser antecipados os pagamentos no âmbito do Programa Apoiar.São medidas do Governo para apoiar os setores da economia obrigados a encerrar por causa do confinamentoO regime de lay-off simplificado também foi reforçado, como disse o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.O governo vai também suspender as execuções fiscais e as cobranças por pagamentos à segurança socialaté 31 de março.O ministro da Economia disse ainda que vai ser publicado amanhã um despacho que irá limitar a venda de produtos não alimentares nos supermercados e hipermercados.





Medidas resumidas pelo jornalista João Vasco.