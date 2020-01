Economia terá crescido 1,2% na zona euro e 1,4% na UE em 2019

A economia da zona euro cresceu 1,0% no quarto trimestre de 2019 face ao período homólogo, enquanto nos 28 Estados-membros avançou 1,1%, pelo que no conjunto do ano terá avançado 1,2% e 1,4%, respetivamente.