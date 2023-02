Economia timorense a dar sinais de recuperação, dizministro das Finanças

Num discurso perante parceiros de desenvolvimento em Díli, Rui Gomes disse que parte dessa recuperação se deve ao aumento de 45% no investimento público em 2022, o que contribuiu 4,2 pontos percentuais para o crescimento homólogo do PIB, estimado em 3,9%.

"O impacto deste aumento no PIB anual é relativamente pequeno, uma vez que foi ajustado significativamente para baixo pelo aumento de 14,2%, das importações de bens e serviços o que contribuiu para uma redução de 6,8 pontos percentuais em relação ao PIB", explicou.

Os dados confirmam o impacto que gastos públicos continuam a ter na economia nacional, uma "correlação histórica" que implica que mais despesa pública leva a importações elevadas de bens e serviços.

"Timor-Leste continua a ser fortemente dependente das importações, o que também significa que o país é altamente vulnerável aos aumentos globais de preços. As perturbações causadas pela guerra na Ucrânia aumentaram as pressões sobre os preços", afirmou.

Neste quadro, Rui Gomes notou que os níveis de inflação em 2021 e 2022 foram muito mais elevados que nos cinco anos anteriores, chegando a um valor máximo de 8,2% em julho de 2022, antecipando-se que continue elevada "nos próximos dois anos".

"A inflação persistente dos preços dos alimentos, a baixa produtividade agrícola e os impactos das alterações climáticas afetaram os agregados familiares com baixos rendimentos, onde a insegurança alimentar e nutricional já está em risco", destacou.

"A insegurança alimentar continuará a ser um desafio até que as pessoas sejam mais resilientes às crises, a produtividade agrícola aumente significativamente e o capital humano seja suficientemente acumulado", sublinhou.

O governante referiu-se ainda ao tema da sustentabilidade orçamental, especialmente no quadro de debates internos e externos sobre o precipício fiscal, diretamente relacionado com o Fundo Petrolífero, fonte de grande parte das receitas do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Uma situação agravada pelos maiores gastos em resposta à covid-19 e a desastres naturais, "condições económicas globais mais difíceis, levando a perdas no Fundo Petrolífero e menores retornos sobre o investimento" e o fim da produção do campo petrolífero de Bayu-Undam, que `alimentou` o FP.

"O desenvolvimento de novas reservas de petróleo através do projeto Greater Sunrise pode levar de cinco a sete anos para se materializar", antecipou.

Assim, e pelas contas do Governo, se a tendência de despesas correntes se mantiver, o FP "deverá esgotar-se em 2034".

Motivo pelo qual, na Lei das Grandes Opções que, o que Governo prevê levar ao parlamento no início de abril, se prevê "uma consolidação moderada da despesa", limitada a "1,6 mil milhões de dólares em termos homólogos", e outras medidas de mobilização de receitas.

Essas medidas, incluindo a introdução do IVA "até 2027", permitirá esticar a vida do FP até 2042, o que daria "mais tempo para a implementação do projeto Greater Sunrise, bem como mais tempo para que as políticas governamentais que visam o crescimento económico e a diversificação entrem em vigor".

Gomes disse que "as despesas previstas devem subir para níveis históricos em 2023, com um gasto de 1,92 mil milhões de dólares da Administração Central e da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA)", enquanto as receitas domésticas não-petrolíferas devem permanecer baixas, em torno a 10% do PIB.

"As receitas internas recuperaram em 2022 graças ao maior crescimento económico e ao aumento dos impostos especiais de consumo cobrados sobre o tabaco e o álcool", disse.

Medidas adicionais de aumentos nas taxas de importação e novos impostos seletivos sobre alguns produtos, como o açúcar e bebidas açucaradas, "devem arrecadar 40 milhões de dólares em 2023", com os dados da receita de janeiro a "corroborar essa estimativa".

O objetivo do Governo é, a médio prazo, fazer crescer as receitas não petrolíferas domésticas para 15% do PIB, pelo que o executivo prevê apresentar em março alterações ao Código de Processo Tributário em março, uma nova lei de taxas em abril e "prosseguir as reformas informáticas para melhorar a monitorização e a cobrança de impostos".