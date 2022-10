Economia timorense deverá crescer 3,3% este ano e 4,2% em 2023

As previsões económicas para Timor-Leste estão contidas World Economic Outlook publicado hoje e que contrasta com a estimativa do executivo timorense apontada na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023.

No OGE, o Governo timorense antecipa um crescimento de 3,3% em 2022 e de apenas 3,5% no próximo ano.

Já no que se refere à inflação, o FMI antecipa que Timor-Leste registe este ano uma taxa de 7% - ligeiramente abaixo da previsão do Governo, que é de 7,2% - caindo para 4% em 2023.

O FMI aponta para um agravamento do balanço da conta corrente, tanto este ano, como em 2023, depois de um excedente de 1% do PIB em 2021.

Assim, para 2022, o FMI prevê um défice da conta corrente de 11,6%, que se agrava em 2023 para 39,4%.

Na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2023 o Governo prevê para o próximo ano um crescimento económico de 3,5% do PIB, cerca de 0,2 pontos percentuais acima do crescimento deste ano, estimando uma inflação de 5,5%, abaixo dos 7,2% deste ano.

"A inflação deverá atingir 7,2% até o final de 2022. Isso deve-se principalmente ao aumento dos preços mundiais do petróleo e dos alimentos devido a interrupções no fornecimento causadas pela guerra na Ucrânia. Apesar disso, a previsão foi ligeiramente reduzida de 7,8% após uma recente acalmia dos preços mundiais. A inflação deverá diminuir a partir de 2023, em linha com as últimas estimativas do FMI", explica.

O Orçamento Geral do Estado (OGE) timorense para 2023 ascende a 3.157 milhões de dólares (3.215 milhões de euros), dos quais cerca de 2,8 mil milhões correspondem à administração central, segundo a proposta entregue no parlamento.