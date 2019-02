Partilhar o artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público Imprimir o artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público Enviar por email o artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público Aumentar a fonte do artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público Diminuir a fonte do artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público Ouvir o artigo Economista belga: mesmo os países com dívidas elevadas devem fazer investimento público