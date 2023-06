Economistas contestam argumentos do Governo sobre estatutos das ordens

O Executivo justifica as alterações com a necessidade de melhorar o acesso às profissões reguladas. Mas o bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, desmente que as ordens estejam a impor restrições no acesso à profissão.Os advogados contestam o projetado Conselho de Supervisão que não seja composto exclusivamente por advogados.Para a vice-presidente da Ordem dos Advogados Lara Roque Figueiredo, não é verdade o argumento do governo de que essa alteração da lei em Portugal vai ao encontro do que se faz nos outros países europeus.A Ordem dos Advogados considera justo o pagamento aos advogados em início de carreira, mas alerta que nem todos os patronos estarão em condições de pagar aos seus estagiários.O texto do diploma vai ser debatido no Parlamento.